Novak Djokovici face o declaratie superba despre Simona Halep, dupa titlul castigat la Wimbledon

Aflat pe scena alaturi de Simona, Djokovici a laudat-o pe Simona pentru evolutiile din ultimii ani."Simona are jocul, are spiritul de luptatoare, acum are si experienta. Este cu adevarat grozav ca tari mici precum Romania si Serbia, care sunt tari vecine, se descurca atat de bine pe scena mondiala", a spus Djokovici la ceremonia de premiere.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA, iar incepand de luni este pe 4.C.S.