O dubla campioana de Mare Slem, la picioarele Simonei Halep, dupa triumful de la Wimbledon: A etalat un tenis de necrezut

Vorbim despre cunoscuta Tracy Austin, si ea dubla campioana de Mare Slem, care a avut o interventie pentru celebra agentie de presa din Marea Britanie BBC : "Simona Halep a dat dovada de un tenis de necrezut, nemaipomenit. A intrat singura intr-o bula mentala pe parcursul acestui meci si nu s-a gandit nici macar o secunda la posibilul deznodamant. A spus de la inceput ca acest an pentru ea este unul relaxat. Chiar a reusit sa isi ia de pe umeri toata presiunea si asta s-a vazut si ieri, in aceasta finala superba", a comentat Austin pentru presa din Albion.Tracy Austin a fost lidera mondiala in anii 80 ai tenisului mondial feminin, castigand US Open in doua randuri, in 1979 si 1981. A fost si castigatoarea Turneului Campioanelor in 1980.Simona Halep va ajunge pe locul 4 WTA , dupa acest turneu, fiind la circa 600 de puncte distanta de lidera mondiala din prezent Ashleigh Barty, din Australia, campioana de la Roland Garros Citeste si:Halep a trecut sambata de Serena Williams cu 6-2, 6-2, dupa doar 55 de minute, in marea finala de la Wimbledon , pe iarba londoneza, la 46 de ani distanta de la ultima finala de simplu a unui tenismen roman in Anglia, e vorba de Ilie Nastase D.A.