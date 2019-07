Organizatorii au anuntat ora de start a partidei Simonei Halep din optimile de la Wimbledon, cu tanara Cori Gauff

Ziare.

com

Fosta lidera mondiala WTA , aflata in prezent pe locul 7, va evolua in fata tinerei sperante Cori Gauff din SUA, de doar 15 ani, cele doua urmand sa paseasca pe terenul 1, in a doua intalnire a zilei, programata sa inceapa in jurul orei 16.30.Meciul Halep - Gauff va incepe imediat dupa terminea unui alt meci din optimile tabloului feminin de la Wimbledon , e vorba de partida Serena Williams - Carla Suarez Navarro, care va incepe de la ora 15.Simona a ajuns in optimi la Wimbledon dupa ce a trecut intr-o maniera entuziasmanta de Victoria Azarenka, scor 6-3, 6-1, in timp ce Gauff a uimit lumea tenisului pana acum in Anglia, fiind cea mai tanara tenismena care a ajuns vreodata pe tabloul principal la Wimbledon, aflata pe 313 WTA la aceasta varsta frageda.Ea a trecut pana acum de Venus Williams , Rybarikova si Polona Hercog, de ultima dramatic, dupa ce a salvat 2 mingi de meci, scor 3-6, 7-6, 7-5.Conform traditiei, in duminica dintre saptamana 1 si 2 la Wimbledon nu este programat niciun meci, urmand ca luni sa se dispute toate optimile de finala, atat pe tabloul de fete, cat si la baieti.Halep nu va fi singura romanca ce va evolua luni, caci in ultimul meci de pe terenul 18, nu inainte de ora 18.30, perechea Raluca Olaru /Franco Skugor (Romania/Croatia) va intalni cuplul american Francis Tiafoe/Venus Williams, in turul doi de la dublu mixt.De asemenea, Horia Tecau , alaturi de Jean-Julian Rojer, vor evolua in optimi la dublu in primul meci de pe terenul 14, de la ora 13:00, cu argentinienii Maximo Gonzalez si Horacio Zeballos.Avem si meciuri la juniori pentru romanii nostri, e vorba de Nicholas David Ionel, care va da piept cu cu britanicul Jacob Fearnley, iar Nini Gabriel Dica va juca in primul tur impotriva americanului William Grant.Partida Simonei Halep va fi LIVE text pe Ziare.com de la ora mai sus mentionata.Toata competitia de la Wimbledon este televizata pe EuroSport.Citeste si: