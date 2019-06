Organizatorii au anuntat ora de start a primei partide pe care o va disputa Simona Halep la Wimbledon

Ziare.

com

Simona, locul 7 WTA in clasamentul mondial in acest moment, va da piept cu Aliaksandra Sasnovich, locul 37 WTA , sportiva care vine din Belarus.Organizatorii au anuntat duminica programul complet al zilei de luni, zi in care va juca Simona, romanca urmand sa evolueze luni in primul meci de pe terenul 1, incepand cu ora 15:00, in fata Aliaksandrei Sasnovich. Va fi prima intalnire directa intre cele doua.Pe acelasi teren vor evolua si Venus Williams impotriva tinerei de 15 ani Coco Gauff, tot din SUA, un meci special, despre care Ziare.com a scris pe larg sambata:De asemenea, va intra pe terenul 1 si favoritul 6 la baieti, detinatorul Turneului Campionilor, germanul Alexander Zverev, care va da pipet cu cehul Jiri Vesely.Tot luni vor evolua si alti doi romani, pe tabloul principal din Anglia, e vorba de Mihaela Buzarnescu , impotriva Jessicai Pegula din SUA, in al doilea meci de pe terenul 6, incepand cu ora 15, cu aproximatie, dupa intalnirea Hercog - Kuzmova.In fine, Marius Copil va intra si el in focuri, la Wimbledon, in turul I, impotriva lui Guido Pella din Argentina, favoritul 26, in al treilea meci de pe terenul 17 (in jurul orei 17), dupa intalnirile Keys - Kumkhum si Martici - Brady.Luni vor avea loc si alte intalniri interesante pe tablou, Novak Djokovici cu Philipp Kohlschreiber, Humbert - Monfils, Hsieh - Ostapenko si Putintseva - Osaka.Toate intalnirile sportivilor romani de la Wimbledon vor fi LIVE pe Ziare.com.Competitia este televizata pe EuroSport.