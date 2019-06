Parcurs dificil pentru Simona Halep la Wimbledon 2019: Iata lista completa a adversarelor

Ziare.

Fostul numar 1 WTA ar putea avea probleme chiar din turul I, unde va infrunta o adversara ce poate fi incomoda, este vorba despre Aliaksandra Sasnovich, din Belarus.Daca se califica mai departe urmeaza un duel cu invingatoarea partidei dintre Mihaela Buzarnescu si americanca Jessica Pegula, ocupant pozitie 74 in clasamentul feminin la zi.Meciurile tari incep chiar din turul al treilea, acolo unde potentiale adversare sunt Vika Azarenka si Daria Kasatkina, in timp ce in optimi le-ar putea intalni pe Madison Keys, Venus Williams sau Aryna Sabalenka, ultima fiind si cap de serie numarul 10.Sferturile se anunta de foc, pe lista adversarelor aflandu-se Naomi Osaka , numarul 2 WTA , Caroline Garcia sau Caroline Wozniacki Pentru semifinale lista potentialelor rivale este si mai incarcata, cu Svitolina, Sevastova, Vondousova, Kontaveit si Pliskova.De pe cealalta jumatate de tablou, cele mai dificile adversare pentru finala par a fi Ashleigh Barty, liderul clasamentului feminin, Angie Kerber, Kiki Bertens, Petra Kvitova si Serena Williams Toate meciurile Simonei Halep de la Wimbledon vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.