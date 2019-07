Partida dintre Simona Halep si Cori Gauff, din optimile de la Wimbledon, sold out! Cate bilete au cumparat fanii - presa

Ziare.

Partida dintre cele doua tenismene va avea loc pe terenul 1, imediat dupa terminarea jocului Carla Suarez Navarro - Serena Williams , iar inca de duminica dimineata toate biletele erau vandute pentru acest meci, e vorba de 12.500 de tichete, dupa cum anunta cei de la Fanatik Un singur bilet pentru acest meci a costat 110 lire sterline, ceea ce inseamna ca organizatorii au facut bani frumosi pentru aceasta zi, urmand sa colecteze suma de 1.375.000 de lire sterline. Simona Halep a adus bani frumosi si in meciul din primul tur cu Aliaksandra Sasnovich, dar si la marele duel cu Victoria Azarenka din Belarus, jucat pe terenul central.Cele doua vor evolua de la ora 16.30, luni, intr-un meci LIVE text pe Ziare.com si televizat pe EuroSport.Miza uriasa este calificarea in sferturi, acolo unde invingatoarea va da piept cu cea care va castiga din partida Zhang - Yastremska.Doar 15 ani are Cori Gauff, SUA, castigatoare acum un an la Roland Garros in cadrul competitiei rezervata junioarelor.