Patrik Wozniacki, despre incidentul de la finalul meciului Halep - Buzarnescu: "Simona nu avea nevoie de un astfel de cadou"

Ziare.

com

Patrik Wozniacki a criticat in termeni duri decizia arbitrului, care a hotarat sa-i acorde un punct Simonei Halep, care normal ar fi trebuit sa se repete."Este scandalos ce s-a intamplat. Cred ca este o decizie teribil de proasta. Mi se pare o nebunie ca un arbitru sa comita o asemenea greseala. N-am mai vazut o asemenea decizie. Buzarnescu are dreptate suta la suta!Simona Halep nu avea nevoie de un asemenea cadou! Ar fi castigat meciul oricum, dar arbitrul a diminuat sansele lui Buzarnescu. Ea a parut zguduita dupa aceasta decizie. Chiar nu pot sa inteleg cum de i s-a dat punctul lui Halep", a spus Patrik Wozniacki la TV 2. Mihaela Buzarnescu a facut o adevarata criza de nervi pe teren , dupa ce arbitrul de scaun i-a acordat Simonei un punct care in mod normal ar fi trebuit repetat.La o minge trimisa de Simona Halep, arbitrul de linie a strigat aut, dar reluarea video a demonstrat ca mingea a prins tusa. Chiar daca Mihaela returnase in terenul Simonei, arbitrul de scaun a hotarat ca punctul sa nu se repete, cum prevede regulamentul.Acest lucru a infuriat-o teribil pe Mihaela: "Chiar toate deciziile sunt impotriva mea? Serios? Cum sa nu se rejoace punctul? Este total nedrept", a spus Mihaela pe teren. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon Partida din turul 3 va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.