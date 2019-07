Povestea meciului cu Simona Halep pe care Serena Williams il va tine minte toata viata: N-am cum sa uit cum m-a batut

Ziare.

Sportiva noastra a reusit sa provoace un mic "cutremur" la Turneul Campioanelor 2014, cand a invins-o in faza grupelor pe Serena cu 6-0, 6-2.La acel moment, Simona era o jucatoare importanta in circuit, jucase finala la Roland Garros 2014, insa nu avea dimensiunea starului din zilele noastre, astfel ca rezultatul a fost un adevarat soc, mai ales ca Serena domina categoric circuitul.Aflata la prima aparitie la Turneul Campioanelor , Simona a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a-i administra Serenei un 6-0 cum rar incasase pana atunci.In setul secund, americanca a incercat sa isi ridice nivelul, dar Simona a fost de neoprit si a obtinut victoria.In urmatorul meci de la Turneul Campioanelor 2014, Simona Halep a intalnit-o pe Ana Ivanovici si ar fi putut sa o elimine pe Serena din turneu daca ar fi pierdut in doua seturi. Sportiva noastra si-a aparat corect sansele si avea sa o intalneasca din nou pe americanca in finala. De aceasta data, Serena si-a luat revansa si a castigat cu 6-3, 6-0.I-a multumit Simonei pentru ca si-a aparat corect sansele, dar cu trecerea anilor nu a uitat niciodata esecul usturator din faza grupelor."N-am cum sa uit cum m-a batut in 2014. Stiu ce poate Simona, stiu cum poate sa joace, astfel ca trebuie sa fiu atenta si pregatita", a afirmat Serena inaintea finalei de astazi.Amintim ca Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor, in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon , avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.