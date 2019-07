Presa americana se inclina in fata Simonei Halep: Ea este sefa

Ziare.

"Simo este sefa", au titrat cei de la ESPN , intr-un articol semnat de Peter Bodo, unul dintre cei mai respectati jurnalisti de tenis din lume.Sursa citata noteaza ca, dupa ce Simona a aratat ca este capabila sa joace extraordinar si pe iarba, Simona a demonstrat ca domina circuitul, iar adversarele ar trebui sa se teama."Pe parcursul turneului de la Wimbledon , Simona a trebuit sa isi explice ambitia de a avea un an de relaxare, care nu inseamna si faptul ca nu ii pasa de rezultate. Poate parea asa, totusi, deoarece Halep nu castigase un turneu tot anul si coborase de pe locul 1 pana pe locul 7, chiar inainte de Wimbledon , un turneu la care nu se simtea confortabil desi jucase o semifinala in urma cu cinci ani.Totul s-a schimbat dramatic dupa ce Daniel Dobre , antrenorul prea putin laudat al sportivei de 27 de ani, a ajutat-o sa inteleaga jocul pe iarba in saptamanile de dinaintea turneului. In victoria cu Williams, Simona a comis cele mai putine erori nefortate (3) in istoria turneelor de Grand Slam. Halep, care s-a chinuit in intreaga cariera cu reprizele de negativitate a spus ca a venit relaxata si ca este fericita pe iarba. Asta este un avertisment clar pentru rivalele din WTA ", a scris ESPN.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA, iar incepand de luni este pe 4.C.S.