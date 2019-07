Presa internationala, despre Simona Halep: A demonstrat ca si fetele de treaba pot sa castige! A cucerit inimile tuturor

Ziare.

Jurnalistii francezi de la postul France24 apreciaza nu doar calitatile sportive ale Simonei, ci si felul natural de a se purta al romancei."Domnisoara prietenoasa: Halep demonstreaza ca si fetele de treaba pot sa castige", a titrat sursa citata.Spre deosebire de alte jucatoare, Simona este descrisa ca fiind o persoana umila, cu picioarele pe pamant, care pretuieste valorile familiei in loc sa aiba profilul unei dive, remarca sursa citata.Prin felul ei de a fi, scriu francezii, Simona a reusit sa cucereasca pe toata lumea la Wimbledon , de la jurnalisti pana la spectatori."Simona Halep i-a administrat Serenei cea mai dura infrangere intr-o finala de Grand Slam si de acum inainte vor fi putine campioane mai populare decat Simona. Umila si cu picioarele pe pamant, Halep a avut deja o determinare incredibila la Roland Garros 2018, cand a castigat trofeul dupa ce anterior pierduse trei finale de Grand Slam. Ea intrase in acea finala spunand ca va fi ok daca va pierde din nou si ca nimeni nu va muri.Halep, pe care Sports Illustrated a descris-o candva o 'anti-diva', a castigat acum 33 de milioane de dolari din tenis. Dar niciodata nu a fost sedusa de lumea stralucitoare din sport. De altfel, sambata i-a multumit mamei sale, in timp ce cucerea inimile celor de al All England Club. Sarmul sau prietenos i-a sedus pana si pe reporterii rigizi", a mai scris portalul televiziunii franceze.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.