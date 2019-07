Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in sferturi la Wimbledon: Ce spune despre urmatoarea adversara

Ziare.

Tenismena noastra s-a impus in doua seturi si se declara multumita de prestatia ei."Sunt foarte fericita ca voi juca din nou in sferturi. Este un turneu special, m-am simtit bine astazi si cred ca si celor din tribunele-a placut meciul", a spus Simona Halep imediat dupa terminarea partidei cu jucatoarea in varsta de doar 15 ani."Anul trecut a fost unul foarte bun, pentru ca am castigat la Roland Garros. E adevarat ca n-am reusit o prestatie buna la Wimbledon, dar acum e important sa ma simt bine pe teren", a completat aceasta.Pentru Simona urmeaza "sfertul" cu chinezoaica Shuai Zhang, care o conduce cu 2-1 la meciurile directe."E ocazia perfecta pentru a-mi lua revansa. Va trebui insa sa lupt pentru fiecare punct, pana la final", a conchis reprezentanta noastra.6-3, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Cori Gauff, incheiat dupa o ora si 15 minute."Sfertul" dintre Simona Halep si Shuai Zhang va fi programat marti, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.I.G.