Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria clara de la Wimbledon: Iata ce spune despre meciul cu Azarenka

Fostul numar 1 WTA marturiseste ca fiecare victorie de la Wimbledon ii aduce un plus de incredere si astfel reuseste sa faca partide foarte bune."Nu a fost asa usor pe cat a parut, dar m-am simtit foarte bine pe teren si cred ca am jucat un tenis bun aici, pe iarba. E greu sa joci impotriva Azarenkai, insa am fost pozitiva si increzatoare.Mi-a crescut increderea in mine meci dupa meci, zi dupa zi si abia astept partida urmatoare", a spus Halep la Eurosport.Simona nu a dorit sa discute prea mult despre urmatoarea adversara, ea spunand ca antrenorul Daniel Dobre are sarcina de a urmari duelul dintre Hercog si Gauff si de a veni apoi cu indicatii tactice.In plus, romanca a precizat ca nu se uita niciodata la tabloul de joc si ca nu isi face planuri pentru posibilele viitoare adversare."Antrenorul o sa analizeze urmatoarea adversara, eu vreau sa ma linistesc si sa ma relaxez. Niciodata nu ma uit pe tablou pentru ca daca nu te uiti nu simti o presiune asa de mare. Vreau doar sa fiu cea mai buna versiune a mea pe teren."Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Wimbledon dupa o victorie categorica obtinuta in fata Victoriei Azarenka.Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul a o ora si 7 minute de joc!Mai departe, in optimile de finala romanca va da peste invingatoarea duelului dintre Polona Hercog si surpriza Cori Gauff.M.D.