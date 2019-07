Primaria Capitalei organizeaza un eveniment pentru Simona Halep: Gabriela Firea anunta ca de aceasta data nu va mai participa!

Ziare.

Evenimentul va avea loc pe Arena Nationala, urmand ca Federatia Romana de Tenis sa ofere ulterior mai multe detalii.Intrebata daca va participa la acest eveniment, Gabriela Firea a raspuns: "Nu", informeaza Digi24 Primaria Capitalei a organizat o ceremonie pentru Simona Halep si anul trecut, dupa ce tenismena noastra s-a impus la Roland Garros. Atunci, Gabriela Firea a urcat pe scena si a fost huiduita copios de spectatorii veniti pe Arena Nationala.Simona Halep s-a impus sambata la Wimbledon, invingand-o in finala pe Serena Williams in doua seturi, cu 6-2, 6-2, in mai putin de o ora.Vezi si: Klaus Iohannis o decoreaza pe Simona Halep dupa succesul istoric de la Wimbledon