Programul sferturilor de la Wimbledon: Cu cine ar putea juca Simona Halep in semifinale

Simona Halep o va infrunta pe chinezoaica Shuai Zhang pe terenul numarul 1 din cadrul complexului All England Club, incepand cu ora 15:10 - ora Romaniei.Daca se va impune, tenismena noastra o va intalni in semifinale pe castigatoarea partidei dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova.Alison Riske vs Serena Williams (Central)Simona Halep vs Shuai Zhang (Terenul numarul 1)Barbora Strycova vs Johanna Konta (Central)Elina Svitolina vs Karolina Muchova (Terenul numarul 1)Meciul dintre Simona Halep si Shuai Zhang va fi transmis in format LIVE text de site-ul Ziare.com.Semifinalele se vor disputa joi, iar marea finala va avea loc sambata.I.G.