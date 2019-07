Propunerea facuta de Daniel Dobre dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon: Antrenorul garanteaza ca sportiva nu va mai pierde niciun meci tot anul

Ziare.

Antrenorul alaturi de care Simona s-a impus la Londra a marturisit ca i-a propus lui Darren Cahill sa se intoarca in echipa.Dobre spune ca, daca Darren se va intoarce, Simona nu va mai pierde niciun meci pana la finalul anului."Vorbesc cu Darren. Nu am nicio problema sa cer sfaturi. Cand am o problema, ma consult chiar si cu cei mai tineri. Eu l-am chemat pe Darren, daca poate sa vina.Bineinteles ca imi doresc sa o antrenez in continuare pe Simona, dar il vreau si pe Darren. Cu Darren langa noi, n-ar mai pierde niciun meci tot anul!", a spus Dobre la Marius Tuca Show.Totodata, Dobre spune ca nu se teme ca rolul sau va fi diminuat in cazul in care Cahill va reveni."El ma trateaza ca un egal. Cand lucrezi cu cineva pe picior de egalitate si te respecti, nu e nicio problema. Cel mai important sa vorbeasca aceeasi limba despre tenisul jucatorului", a mai spus Dobre.Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona in noiembrie 2018, dar sunt sanse mari sa revina in echipa in perioada urmatoare.C.S.