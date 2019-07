Propunerea pe care Simona Halep i-a facut-o lui Darren Cahill dupa victoria de la Wimbledon 2019

Ziare.

Intr-un interviu acordat pentru The Guardian , Simona a anuntat ca il vrea inapoi pe Darren Cahill si spera ca acesta sa accepte sa revina dupa titlul castigat la Wimbledon "M-am simtit un pic pierduta cand mi-a spus ca ne vom desparti, dar eram si increzatoare. Stiam ca daca pun in practica ce mi-a spus in ultimii trei-patru ani voi avea o sansa buna cand voi intra pe teren.Ne-am despartit, dar inca vorbim si este prietenul meu, este alaturi de mine tot timpul. A venit sa-mi vada meciurile, imi da sfaturi in continuare, dar prietenesti. Sper ca Darren sa se intoarca. Sa speram ca acest rezultat il va readuce inapoi", a spus Simona pentru The Guardian.Darren Cahill a pus punct colaborarii cu Simona Halep in noiembrie 2018 din dorinta de a fi mai aproape de familie, dar a ramas in relatii bune cu sportiva noastra.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.