Reactia Elinei Svitolina dupa infrangerea din meciul cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

com

Plina de fair-play, Svitolina a recunoscut ca nu putea face mai mult in meciul cu sportiva noastra."Nu am fructificat sansele avute si asta este dezamagitor. Am vrut sa joc bine, sa demonstrez ce pot, dar se intampla sa mai si pierzi. Am intrat sa ma lupt, dar Simona a fost incredibila. Scorul m-a facut sa iau decizii proaste uneori, dar nu cred ca se putea mai mult. Sunt putin obosita si nu am mai avut putere pe final", a spus Svitolina la BBC.Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams , aflata pe locul 10 in clasamentul WTA Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.