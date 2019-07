Reactia lui Darren Cahill dupa victoria Simonei Halep din finala de la Wimbledon

Ziare.

Antrenorul australian a descris drept incredibil jocul Simonei si a felicitat-o pentru evolutia avuta."Simona a facut un joc incredibil. Este genul acela de meci in care iti iese totul. A respectat un plan clar de la inceput pana la final. Brad Gilbert a fost ca un ghimpe in spatele meu si spunea sa stea mai retrasa pe primiul serviciu. Nu i-am transmis eu asta, dar Simona a primit cumva mesajul", a afirmat Cahill la ESPN.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.