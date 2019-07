Reactia Serenei Williams dupa calificarea in finala de la Wimbledon - ce spune despre Simona Halep

Ziare.

com

Americanca a afirmat ca a vazut meciul Simonei cu Svitolina si spune ca se asteapta la o finala pe muchie de cutit."Este bine, mai ales dupa anul acesta. Joc din ce in ce mai bine de la meci la meci. Iar acum ca joc bine, fac ce fac eu mai bine si joc tenis! Imi place ce fac, joc tenis in fata multimii, am o slujba grozava! Simona este dura, a jucat incredibil astazi! Mereu am avut meciuri grele si abia astept sa o intalnesc", a spus Serena Williams Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.