Reactia Simonei Halep dupa calificarea in finala de la Wimbledon

Sportiva noastra a fost foarte emotionata la interviul de la final si a explicat ce schimbari a facut in ultimul timp."Este un sentiment increedibil si sunt foarte emotionata ca am reusit aceasta victorie. E unul dintre cele mai frumoase momente din viata mea. Vreau sa ma bucur de tenis si sunt fericita ca am ajuns in finala. Nu a fost asa usor cum arata scorul. Am avut game-uri lungi, dificile, dar am luptat din greu.Cred ca am jucat bine tactic si fizic. Acum sunt mai pozitiva pe teren, nu mai renunt, incerc sa fiu cea mai buna versiune a mea de fiecare data cand intru pe teren, sa lupt pana la capat. Nu conteaza cu cine joc in finala, e ultimul meci al turneului", a spus Simona dupa meci.Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams , aflata pe locul 10 in clasamentul WTA Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.