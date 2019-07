Reactia Simonei Halep dupa calificarea in semifinalele de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva noastra a explicat cum a revenit dupa ce a fost condusa cu 4-1 in primul set si a explicat ce va face de acum inainte."Am luptat din greu in primul set, chiar daca am fost condusa cu 4-1. Stiam ca va lovi foarte tare. Am mai jucat cu ea si stiam ca va fi greu. Azi m-am gandit ca trebuie sa fiu si eu puternica si sa dau totul. Am energie, ma simt destul de bine, proaspata, sanatoasa. Cred ca joc cel mai bun tenis al meu pe iarba in acest sezon. Nu ma voi uita la meciul adversarelor, ma voi pregati singura sa fiu gata pentru semifinale. Am timp de recuperare", a spus Simona la EuroSport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe invingatoarea dintre Elina Svitolina (8 WTA ) si Karolina Muchova (68 WTA).Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.Pentru Simona Halep, aceasta este a doua prezenta in semifinalele de la Wimbledon , dupa cea din 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.