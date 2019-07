Reactia Simonei Halep dupa ce Ion Tiriac a hotarat sa o antreneze la Wimbledon

Ziare.

Omul de afaceri a fost prezent la sedintele de pregatire, dar si la meciul de ieri cu Aliaksandra Sasnovich.Simona spune ca se simte deja mana lui Tiriac in jocul sau si ca prezenta fostului tenismen o ajuta enorm."Ma ajuta enorm. Si astazi (luni - n.red.) a fost la meci, mi-a dat incredere. Stilul lui de a vorbi, de a-mi oferi sfaturi, e special. Ma ajuta mult. E zilnic alaturi de mine incepand cu 2014", a afirmat Simona, conform Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA ), scor 6-4, 7-5.Mai departe, pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu compatrioata Mihaela Buzarnescu , aflata pe locul 53 WTA Aceasta va fi prima intalnire a Simonei in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu in ultimii 11 ani. Singurul duel a avut loc in 2008 si a fost castigat de Simona.Partida va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori, in direct pe Ziare.com.C.S.