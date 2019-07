Reactia Simonei Halep dupa victoria cu Buzarnescu de la Wimbledon: "Emotional a fost mai greu"

Ziare.

Fostul numar 1 WTA a marturisit ca a avut parte de o disputa ceva mai dificila, mai ales din punct de vedere emotional, si se bucura ca a trecut cu bine peste aceasta incercare."N-a fost un meci usor. Si emotional a fost mai greu, dar cred ca amandoua am jucat bine si a iesit un meci frumos. Am fost putin mai puternica mental din punctul meu de vedere. Am avut 2-0 si doua mingi de game in setul 2, dar nu am reusit sa le iau si probabil mi-a scazut putin increderea in mine. Insa si ea a reusit sa isi creasca nivelul si ma bucur ca mi-am revenit in setul 3.Sunt mai relaxata, sunt bucuroasa si fericita. Ma simt bine si ma bucur de fiecare zi din viata asta frumoasa pentru ca am reusit sa fac tot ce vreau, sa castig un turneu de Grand Slam si sa fiu numarul unu. Insa tot timpul voi incerca sa castig meciurile si voi da totul pentru a ma impune, asta nu se va schimba niciodata", a declarat Halep la Eurosport.Simona Halep s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon dupa o victorie complicata cu o alta romanca, Mihaela Buzarnescu.Fostul numar 1 WTA s-a impus la capatul a aproape doua ore de joc cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2.Mai departe, pentru Simona urmeaza un duel cu un alt fost lider al clasamentului feminin, Victoria Azarenka, partida urmand a se juca vineri in direct pe Ziare.com.M.D.