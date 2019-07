Reactia Simonei Halep dupa victoria din finala de la Wimbledon: Mesajul transmis romanilor si lui Darren Cahill

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca acesta a fost cel mai bun meci al carierei, i-a multumit lui Darren Cahill si le-a transmis un mesaj romanilor."Nu am jucat niciodata atat de bine. Serena a reusit sa ne inspire de fiecare data, am lucrat mult pentru a ajunge in acest moment, sa joc in fata lojei regale. Am avut emotii, dar stiam ca nu am timp de ele. Este ceva special, un vis al mamei mele, care mi-a spus ca daca vreau sa fac ceva in tenis, sa castig acest trofeu. Vreau sa-i multumesc mamei mele.Am lucrat mult pentru a schimba planul de joc, iar de anul acesta am inceput sa simt mingea, stiu ce sa fac pe iarba. A fost un an grozav si abia astept sa revin. Vreau sa multumesc echipei mele, dar si lui Darren care a venit sa ma vada. Fara el n-as fi fost aici, n-as fi fost atat de buna. Vreau sa multumesc Romaniei, romanilor care ma sustin, dar si domnului Tiriac", a afirmat Simona dupa meci.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.