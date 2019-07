Reactii din presa internationala dupa calificarea Simonei Halep in semifinale la Wimbledon: Iata ce scriu L'Equipe si Eurosport

Ziare.

Cunoscuta publicatie franceza L'Equipe considera ca momentul decisiv al meciului a fost in game-ul 6 al primului set, cand Shuai Zhang era in avantaj cu 4-1 si a avut 4 mingi de break. Simona a rezistat, insa, si a intors apoi soarta jocului."Halep si-a aratat spiritul de luptatoare in victoria obtinuta in fata lui Zhang, care a inceput tare primul set, insa Simona i-a spulberat visul de a ajunge in semifinale la Wimbledon" -"Dupa cinci ani, Simona ajunge din nou in semifinale la Wimbledon. A invins-o pe Shuai Zhang, care va regreta insa multa vreme sansele de break irosite in primul set, cand putea sa se distanteze la 5-1. A fost momentul decisiv al meciului" -"Dupa un prim set dificil, Simona a pus stapanire pe sfertul cu Shuai Zhang si a acum isi asteapta adversara din semifinale, care se va alege dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova" -"Primul set a fost de lupta, al doilea ca o simpla plimbare prin parc. Romanca e din nou in semifinale la Wimbledon, unde a mai fost in 2014" -"Favorita numarul 7 a avut un prim set complicat cu Shuai Zhang. Halep a fost condusa cu 4-1 si a scapat cu fata curata dintr-un game 6 crucial, in care a salvat patru mingi de break, pentru a deveni prima jucatoare calificata anul acesta in semifinale" -Simona Halep s-a calificat marti, pentru a doua oara in cariera, in semifinale la Wimbledon.Tenismena romana a trecut in sferturile de finala de Shuai Zhang, in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 28 de minute.In penultimul act, Simona o va intalni joi pe castigatoarea partidei dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova.I.G.