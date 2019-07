Reactii din presa internationala dupa victoria fantastica a Simonei Halep de la Wimbledon: Iata ce scriu L'Equipe, BBC si The Guardian

Ziare.

Simona Halep a invins-o pe Serena Williams in ultimul act al Grand Slam-ului britanic in mai putin de o ora, iar jurnalistii straini au ramas impresionati de prestatia reprezentantei noastre."Simona Halep a naucit-o pe Serena Williams si a castigat primul ei Wimbledon, dupa o prestatie spectaculoasa pe terenul central" -"Simona a oferit un meci incredibil si o impiedica pe Serena sa egaleze recordul lui Margaret Court" -"Halep a zdrobit-o pe Serena in mai putin de o ora. Au fost 56 de minute in care Simona Halep a dat dovada de atletism devastator" -"Simona Halep castiga Wimbledonul dupa ce a zdronit-o pe Serena Williams cu o performanta uluitoare. Serena a fost distrusa de cea mai indragita sportiva din Romania in doar 56 de minute" -"Fostul numar 1 WTA si-a asigurat cel de-al doilea Grand Slam din cariera dupa o victorie fantastica in fara Serenei Williams la Wimbledon. Doar 56 de minute a durat partida de pe terenul central" -Simona Halep a castigat, sambata, cel de-al doilea Grand Slam din cariera, impunandu-se la Wimbledon dupa o finala cu Serena Williams.6-2, 6-2 a fost scorul finalei dintre Simona si Serena, care a durat mai putin de o ora.I.G.