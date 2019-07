Reactii din sportul romanesc dupa victoria Simonei Halep la Wimbledon: Urarile transmise de Nadia Comaneci, Gica Hagi si Horia Tecau

Ziare.

"Regina ierbii - Simona Halep. Campioana la Wimbledon ", a scrispe contul personal de Facebook , pentru a completa apoi pe Twitter : "Ce finala! Felicitari, Simona, a fost cel mai bun meci".Cel mai cunoscut fotbalist roman din toate timpurile,, a comentat la randul sau primul succes romanesc la simplu pe iarba de la Wimbledon. "Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial!", a scris Hagi pe Facebook.Fostul atacant al echipei nationale de fotbal a Romaniei,, a fost la randul sau incantat de jocul prestat de Simona Halep in finala cu Serena Williams "Aceste cateva secunde pot deveni un clip motivational pentru toti romanii! Felicitari!", a scris Marica, postand un clip video cu momentul in care jucatoarea romana incheie partida cu Serena Williams , castigator al probei de dublu la Wimbledon alaturi de Jean-Julien Rojer in 2015, i-a transmis Simonei Halep sa se bucure de momentele acestea. "Felicitari, Simo, meriti cu adevarat trofeul! Bucura-te de aceste momente", a scris Horia Tecau in mesajul postat pe contul personal de Facebook.Amintim ca Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon , sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Halep aduce Romaniei primul titlu la simplu la Wimbledon, dupa doua finale pierdute de Ilie Nastase , in 1972, cu Stan Smith (SUA) si 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).Halep a obtinut al doilea sau titlu de Mare Slem din palmares, dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, in urma unei victorii in doar 55 de minute in fata fostului lider mondial.Simona Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a pierdut un singur set in drumul catre al doilea titlu de Grand Slam, in fata Mihaelei Buzarnescu, in turul al doilea, primul sau titlu de Mare Slem fiind castigat in 2018, la Roland Garros Jucatoarea romana a primit un cec de 2.350.000 lire sterline si 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire si 1.300 de puncte WTA Halep, care jucat a cincea finala de Grand Slam, dupa trei la Roland Garros si una la Australian Open , s-a impus in fata uneia dintre cele mai bune jucatoare din istoria tenisului, Serena avand sapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) si 23 de Mare Slem in cariera. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club si la US Open . Dintre turneele de Mare Slem, Simona nu a reusit sa ajunga in finala de la US Open, unde are o semifinala in 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open si sferturile la Roland Garros.