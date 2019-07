Reuters, inaintea meciului dintre Simona Halep si Victoria Azarenka: Cosmarul continua

Ziare.

Jurnalistii de la Reuters noteaza ca turneul de la Wimbledon a fost un cosmar in ultimii ani pentru ambele jucatoare, iar pentru una dintre ele va ramane la fel si dupa meciul de astazi."In ultimii ani, Wimbledon nu a fost chiar taramul de vis pentru Simona Halep si Victoria Azarenka, iar cosmarul va continua pentru una dintre ele dupa duelul fostelor lidere mondiale. Favorita numarul 7, Halep a parut ca se indrepta spre o victorie usoara cand a avut un set si 2-0 in fata lui Buzarnescu, inainte ca a sa compatrioata sa revina si sa castige setul secund.Dar Halep a fost mai putin darnica si a eliminat-o pe compatrioata sa. Cu 12 luni in urma, Halep a fost eliminata in turul 3 desi era favorita numarul 1 si va spera sa aiba mai mult noroc vineri", a scris Reuters in prefata intalnirii. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu , scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, dupa ora 17:30, in direct pe Ziare.com.C.S.