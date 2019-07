Roger Federer ii transmite un mesaj Simonei Halep inaintea finalei de la Wimbledon: Daca gandesti asa, vei pierde

Ziare.

Federer i-a cerut Simonei sa intre pe teren cu o mentalitate de invingatoare si sa nu se gandeasca nicio clipa ca o are in fata pe Serena Williams "Sa incerce sa castige! Trebuie sa ai o mentalitate de invingator, nu? Nu te poti gandi ca 'Gata, sunt in finala' sau ca 'Joc impotriva Serenei, n-am nicio sansa'. Daca gandesti asa, vei pierde! Trebuie sa ai mentalitate de invingator, sa te gandesti ca meriti sa fii aici, ca ai castigat acest drept.Nu poti sa ajungi in finala de la Wimbledon jucand mediocru. Trebuie sa te bucuri de moment, dar mai mult dupa ce castigi. Trebuie sa fii concentrata la maximum, sa nu fie depasita de eveniment. Ea stie ce are de facut si asta e grozav", a spus Federer la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.