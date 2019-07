Schimbarea anuntata de Simona Halep la Wimbledon: Planul pus la cale pentru turneul de Grand Slam

Ziare.

Inaintea confruntarii cu Aliaksandra Sasnovich, sportiva noastra a anuntat ca a schimbat tactica de uzura si va adopta un stil de joc mai rapid."Trebuie sa termini punctul mai repede. Nu poti doar sa alergi si sa aluneci asa cum se intampla pe zgura. Am spus ca anul acesta nu imi mai fac asteptari in privinta rezultatului.Am asteptari in privinta atitudinii si a jocului meu. Asa ca muncesc din greu la aceste lucruri. Daca va aparea si rezultatul, atunci va fi un bonus", a spus Simona, potrivit Telekom Sport.Simona Halep va lua startul astazi la Wimbledon 2019, urmand sa o intalneasca pe Aliaksandra Sasnovich din Belarus, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.Adversara Simonei ocupa locul 36 in clasamentul WTA si este in plina ascensiune.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea din Belarus.C.S.