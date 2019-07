Schimbarea facuta de organizatorii de la Wimbledon, care a avantajat-o pe Simona Halep

Ziare.

com

Iarba era suprafata pe care Simona Halep spunea ca se simte cel mai putin bine, insa la Wimbledon 2019 a aratat o evolutie complet diferita fata de cele din ultimii ani.Sportiva noastra a fost ajutata de o decizie luata de organizatori, care au schimbat compozitia suprafetei, astfel ca jocul pe iarba de la Wimbledon 2019 a devenit mult mai lent.Pentru Simona, aceasta decizie s-a potrivit la fix, in conditiile in care ea prefera un joc mai lent, in care sa aiba timp sa gandeasca punctele."Pot spune ca iubesc iarba acum! Am invatat sa-mi folosesc corpul in avantajul meu, iar la aceasta editie nici nu am mai alunecat", a explicat Simona.Daca pentru Simona decizia organizatorilor a fost ideala, nume precum Karolina Pliskova sau Petra Kvitova, care se bazeaza in special pe un serviciu puternic si pe incheierea rapida a punctelor, s-au plans ca jocul a devenit prea lent."Niciodata nu am vazut o suprafata atat de lenta precum cea de anul acesta. Jucatorii obisnuiti cu zgura au si ei o sansa acum", a comentat fostul tenismen Greg Rusedski.Amintim ca Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.