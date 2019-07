Serena Williams dezvaluie ce o impresioneaza cel mai mult la Simona Halep: N-am uitat cum m-a batut

Ziare.

De asemenea, americanca a afirmat ca nu poate sa uite vreodata singura infrangere suferita in meciurile cu Simona, la Turneul Campioanelor 2014."Sunt multe lucruri impresionante la Simona. Tenacitatea ei, capacitatea de a deveni mai buna tot timpul, de a fi puternica. Nu o poti subestima! A terminat anul de doua ori pe primul loc, iar acum s-a intors si vrea sa demontreze asta, sa revina pe primul loc", a spus Serena la conferinta de presa."Cea mai mare cheie in meciurile noastre este infrangerea pe care mi-a admininstrat-o. N-am uitat cum m-a batut! Stiu cum poate sa joace si imi dau seama ca trebuie sa fiu mai buna", a adaugat Serena.Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.