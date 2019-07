Serena Williams, la conferinta de presa: Cum a explicat infrangerea din finala cu Simona Halep

Ziare.

La conferinta de presa de dupa finala, Serena a afirmat ca nu a fost surprinsa de jocul Simonei si a mentionat ca a comis prea multe greseli deoarece a fost exasperata de cat de mult returna sportiva noastra."Simona a jucat grozav. Nu e o surpriza pentru nimeni ca adversarele joaca bine impotriva mea. Am incercat prea multe lucruri si am comis prea multe greseli. Poate ca ar trebui sa joc si alte finale, nu doar la Grand Slam-uri. Cred ca Simona a returnat foarte multe mingi inapoi si eu ma gandeam prea mult. Ea a returnat incredibil de mult inapoi.Nu e usor sa pierzi, dar cand cineva isi da sufletul pe teren, nu prea ai ce sa faci. Trebuie sa inteleg ca a fost ziua ei si sa sper ca imi voi ridica si eu nivelul de joc candva. Nu stiu daca puteam face ceva diferit, Simona a dat totul", a afirmat Serena Williams la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.