"Serena Williams va fi adversara Simonei Halep in finala de la Wimbledon"

Fosta lidera mondiala a invins-o in semifinale pe Barbora Strycova (54 WTA ) cu 6-1, 6-2, intr-un meci fara istoric.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Finala turneului de la Wimbledon va avea loc sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.17:56 - Serena are 5-2 si serveste acum pentru calificarea in finala!17:52 - Serena se desprinde la 4-2 si e tot mai aproape de finala.17:48 - Serena face break si conduce cu 3-2.17:44 - Joc echilibrat in setul doi si scorul devine 2-2.17:40 - Strycova trece in avantaj si conduce cu 2-1.17:36 - Serena egaleaza la unu.17:32 - Strycova isi face serviciul in primul game din setul secund.17:30 - Serena castiga primul set cu 6-1!17:25 - Break pentru Serena, care serveste petnru castigarea setului.17:20 - Game alb si Serena conduce cu 4-1.17:17 - Serena face break si are 3-1.17:11 - Strycova nu-i poate pune probleme Serenei pe serviciul americancei si scorul este 2-1.17:07 - Game fara emotii si pentru Strycova si scorul este 1-1.17:04 - Serena nu are emotii in acest game de inceput si are 1-0.16:57 - Meciul va incepe cu Serena la serviciu.Info:Serena ocupa locul 10 WTA , in timp ce Strycova este pe locul 54.La casele de pariuri , Serena e considerata mare favorita, avand cota 1.22 pentru un succes.Partida este televizata de EuroSport.Finala turneului de la Wimbledon va avea loc sambata.