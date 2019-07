Shuai Zhang, despre meciul cu Simona Halep din sferturile de finala de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva asiatica a afirmat ca isi aduce aminte cu placere de meciurile precedente disputate impotriva jucatoarei noastre."Am jucat de cateva ori impotriva Simonei si am amintiri placute de atunci. Prima victorie la un Grand Slam am obtinut-o cand am jucat cu ea. Sper sa fac un meci mare din nou contra ei marti. Ma simt bine si sunt pregatita de joc", a spus Shuai Zhang la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe marea revelatie Cori Gauff.Sportiva noastra a trecut in doua seturi de jucatoarea in varsta de 15 ani, cu 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.