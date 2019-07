Shuai Zhang, despre Simona Halep: E o eroina! Toate tarile din lume au nevoie de o persoana precum ea

Ziare.

Zhang a afirmat ca Simona este jucatoarea sa preferata si ca ii doreste sa castige turneul de la Wimbledon 2019. Intrebata de jurnalisti de ce o apreciaza atat de mult pe Simona, Zhang a oferit un raspuns superb."Ii urez Simonei sa castige turneul deoarece este jucatoarea care imi place cel mai mult. Imi place nu doar pentru ca joaca un tenis grozav, ci si pentru ca este o persoana grozava. Se vede in ochii ei ce persoana placuta e! Cand am invins-o pe doua ori a vorbit foarte frumos despre mine.In plus, ajuta sportivele din Romania jucand la dublu alaturi de ele. Iar cand este obosita si alte jucatoare s-ar retrage de la dublu, ea nu face niciodata asta. Tot timpul munceste din greu si le ajuta pe jucatoarele din Romania. Este o eroina in Romania! A tras din greu sa castige Fed Cup si o respect enorm! Toate tarile din lume au nevoie de o persoana ca ea", a spus Shuai Zhang la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.