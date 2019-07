Simona Halep a adus in Romania trofeul Wimbledon: Primele declaratii de la sosirea in tara

Ziare.

Fostul numar 1 WTA a avut parte de o primire de gala, avionul care a efectuat cursa Londra - Bucuresti fiind oprit in fata Salonului Oficial, acolo unde a fost intins si covorul rosu.Simona a fost intampinata de Ion Tiriac , presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ilie Nastase , Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, dar si de ministrul Tineretului si Sportului.Sportiva si-a inceput discursul cu o serie de multumiri, iar de pe lista celor nominalizati nu a lipsit australianul Darren Cahill , cel evocat in mai multe randuri."Am primit sfaturi de la Darren, dar sunt prietenesti. A fost antrenorul meu, acum sunt antrenata de Daniel Dobre, care este alaturi de mine aici. Darren a fost alaturi de noi si este in continuare."Halep a obtinut si o mica "victorie" la revenirea in tara, ea primind acordul public al presedintelui COSR pentru a fi portdrapelul Romaniei la Jocurile Olimpice."L-am rugat acum cateva saptamani, i-am spus ca mi-as dori sa se intample acest lucru si il rog sa ne spuna daca e de acord", a declarat Simona, iar Covaliu a confirmat scurt ca ea va fi portdrapel.17:50 - Simona paraseste Salonul Oficial de la Otopeni.17:46 - "Le multumesc fanilor care sunt alaturi de mine la fiecare turneu si sper sa ii am langa mine si de acum inainte."17:45 - "O medalie la Jocurile Olimpice este principalul obiectiv. Imi doresc forma de la Wimbledonm sa pot sa castig. Imi doresc o medalie de aur, dar o sa joc in toate probele ca sa pot sa castig orice medalie."17:43 - "Este un succes enorm! Asa cum stim, nu avem un teren de iarba in Romania. Dar visul a devenit realitate si sper sa fiu o inspiratie pentru copii de-acum inainte. A fost un moment unic sa joc in fata familiei regale si chiar am fost impresionata."17:40 - "O sa stau cateva zile, sa ma odihnesc si sa ma bucur de trofeu. Apoi o iau de la capat. Obiectivul este saptamanal, in fiecare turneu vreau sa dau totul si sa castig."17:37 - "A fost meciul perfect, ziua perfecta. Nu m-am gandit nicio clipa la scor. Am vrut doar sa imi fac treaba si sa cred in sansa mea sa castig."17:34 - "Am primit sfaturi de la Darren, dar sunt prietenesti. A fost antrenorul meu, acum sunt antrenata de Daniel Dobre, care este alaturi de mine aici. Darren a fost alaturi de noi si este in continuare. Serena are cel mai bun serviciu, este cea mai buna jucatoare din toate timpurile si este pe primul loc la toate capitolele."17:29 - "Este o primire deosebita, ca de fiecare data. Vreau sa multumesc familiei pentru tot sprijinul acordat, tuturor antrenorilor mei, echipei mele din prezent care este una foarte buna. Le multumesc fanilor mei, cei care sunt alaturi de mine la fiecare meci. Ii multumesc doamnei Virginia Ruzici, care in urma cu 10 ani a venit alaturi de mine, lui Darren, care m-a invatat in ultimii 4 ani ca pot castiga pe toate arenele din lume. Domnului Tiriac ii multumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat. Asa cum stiti, de fiecare data ma intorc cu drag in Romania si acasa la mine."17:26 - In cateva minute Simona va sustine declaratii pentru presa.17:20 - Simona Halep a coborat din avion, fiind intampinata de Ion Tiriac Ilie Nastase , Mihai Covaliu si de ministrul Tineretului si Sportului.17:16 - Ion Tiriac este la sol si o va intampina pe Halep.17:13 - Avionul a aterizat pe Otopeni si in scurt timp Simona isi va face aparitia.17:10 - Aeronava care o aduce in tara pe Simona se apropie de aeroportul Otopeni. Avionul va fi parcat in fata salonului prezidential, acolo unde va avea loc o ceremonie si o scurta conferinta de presa.17:00 - Simona este prima sportiva din Romania ce castiga titlul la Wimbledon . Ea va sosi in tara cu o cursa de linie Londra - Bucuresti.M.D.