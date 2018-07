Simona Halep a debutat cu dreptul la Wimbledon

Back-to-back Grand Slam titles incoming?



Simona Halep - Kurumi Nara 6-2, 6-4

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a invins-o fara probleme in runda inaugurala pe japoneza Kurumi Nara (locul 100 WTA).6-2, 6-4 a fost scorul partidei dintre Simona Halep si Kurumi Nara, care a durat o ora si 20 de minute.La primul joc dupa finala castigata la Roland Garros, tenismena noastra a aratat un joc solid si a obtinut o calificare pe deplin meritata in fata unei adversare modeste.In turul urmator, Simona o va intalni pe chinezoaica Saisai Zheng (locul 126 WTA), care a invins-o in prima runda pe compatrioata sa Qiang Wang, scor 6-3, 4-6, 6-1.Jocul dintre cele doua va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.20:19 - Nara isi castiga serviciul, dar Simona va servi pentru a avansa in turul urmator.20:16 - Simona serveste bine si castiga un game complicat. Nipona va servi pentru a ramane in meci.20:11 - Un game mai modest facut de Simona, iar Nara vine din nou la un game in spatele ei, dar sportiva noastra pastreaza avantajul unui break.20:08 - 4-2 pentru Simona si jocul e controlat de reprezentanta noastra.20:05 - Kurumi Nara isi face cu usurinta serviciul.20:02 - Simona salveaza doua mingi de break si duce apoi scorul la 3-1.19:56 - Japoneza isi castiga serviciul si obtine primul ei game din acest set secund.Castigatoarea acestei partide o va intalni in turul urmator pe chinezoaica Saisai Zheng (locul 126 WTA), care a invins-o in prima runda pe compatrioata sa Qiang Wang, scor 6-3, 4-6, 6-1.19:53 - Game reusit de Simona, care se distanteaza la 2-0.19:48 - Simona joaca excelent si incepe cu break si setul doi.19:40 - Un nou break reusit de ocupanta locului 1 WTA, care va servi pentru castigarea primului set.19:36 - Simona isi consolideaza breakul si se distanteaza la 4-2.19:30 - Rebreak reusit de Simona dupa un game maraton.19:22 - Tenismena romana isi pierde serviciul si scorul devine egal, 2-2.19:17 - Nipona sta bine pe picioare si isi castiga serviciul.19:13 - Game alb facut de Simona.19:10 - Simona incepe excelent, cu un break.19:05 - Tenismena din Japonia serveste prima.ora 18:57 - Cele doua tenismene patrund pe arena centrala, iar jocul va incepe in cateva minute.E primul meci pe care il joaca Simona dupa victoria de la Roland Garros.Partida e programata pe Arena Centrala din cadrul complexului All England Cluj si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.In clasamentul WTA, Simona ocupa prima pozitie, in timp ce adversara ei se afla pe locul 100.Cele doua tenismene s-au mai intalnit o singura data, in urma cu 4 ani, la Indian Wells, cand Simona s-a impus in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Wimbledon 2018 se desfasoara in perioada 2-15 iulie.