Simona Halep a fost vizitata de Darren Cahill, cu o zi inainte de debutul sau la Wimbledon

Semifinalista din 2014 de la All England Club s-a intalnit cu fostul ei antrenor, Darren Cahill . Australianul a fost intampinat la Londra de managerul Simonei, campioana din 1978 de la Roland Garros , Virginia Ruzici.Halep s-a antrenat duminica pe unul dintre terenurile de la complexul londonez All England Club.Romanca fosta lidera mondiala WTA s-a mai intalnit recent cu Darren, fostul sau antrenor de la Antipozi, la mijlocul lunii iunie mai exact, atunci cand Cahill a venit la Cluj-Napoca pentru Sports Festival, acolo unde Halep a participat la mai multe meciuri demonstrative, alaturi de Marius Copil si Fabio Fognini, printre altii.Sportiva de 27 de ani, nascuta la Constanta, si-a aflat duminica si ora de start a primei sale partide de la aceasta editie de Wimbledon, luni la ora 15 urmand sa dea piept cu Sasnovich din Belarus:Toate meciurile Simonei Halep de la Wimbledon vor fi LIVE pe Ziare.com.Competitia este televizata pe EuroSport.La ultimul turneu pe iarba in care a jucat, mai exact si singurul in care a evoluat in 2019, la Eastbourne, ea s-a oprit in sferturi, fiind eliminata in doua seturi de Angie Kerber, campioana en-titre de la Wimbledon.