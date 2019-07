Simona Halep a intors toate privirile la sedinta foto traditionala destinata campioanei de la Wimbledon

Ziare.

Duminica, Simona Halep a aparut pe aleile complexului londonez imbracata extrem de elegant, intr-o rochie rosie care a atras toate privirile (vezi foto articol).Halep s-a pozat si pe terenul central, inainte de disputarea finalei dintre Federer si Djokovici, dar si in fata panoului cu toate castigatoarele din istoria Wimbledonului, acolo unde de sambata este scris si numele romancei de 27 de ani.Pozele realizate de Simona in aceasta sedinta pot fi urmarite pe contul oficial de Twitter al Wimbledonului, pe acest link , dar si pe pagina oficiala de Facebook a Simonei , acolo unde s-a vazut ca alaturi de ea in aceste momente a fost si Darren Cahill , fostul sau antrenor din Australia.Simona Halep a invins-o cu 6-2, 6-2, pe Serena Williams , dupa 56 de minute, moment in care a bifat al doilea turneu de Mare Slem din cariera.Citeste si:Romanca se va intoarce in tara luni la ora 17, pe aeroportul international Henri Coanda din Otopeni.D.A.