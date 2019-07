Simona Halep a obtinut cel mai mare premiu al carierei dupa succesul din finala de la Wimbledon

Ziare.

com

Pentru parcursul din ultimele doua saptamani, sportiva noastra va incasa un cec in valoare de 2.350.000 de lire sterline, echivalentul a 2.983.748 de dolari.Pana la Wimbledon 2019, Simona incasase in acest an premii in valoare totala de 2.041.764 de dolari. In urma acestui succes, Simona va urca pe locul doi in topul premiilor din 2019, fiind depasita doar de Ashleigh Barty.In total, Simona Halep a castigat deja peste 33 de milioane de dolari din tenis in intreaga cariera.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.