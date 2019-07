Simona Halep a oferit prima reactie dupa victoria de la Wimbledon: Ce spune despre accidentare

Ziare.

com

La scurt timp dupa ce- a invins-o in doua seturi pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich , tenismena noastra a acordat un scurt interviu."A fost foarte dificil. Intodeauna primul meci din turneu e dificil. Stiam ca joaca bine si ca trebuie sa lupt pana la sfarsit", a spus Simona.Reprezentanta Romaniei a fost intrebata si despre accidentarea suferita in finalul primului set "Sper sa n-am probleme din cauza accidentarii. O sa merg sa fac un control, pentru a vedea despre ce e vorba. Am alunecat putin pe teren si am simtit putina durere la genunchi si la picior", a punctat aceasta.In final, Simona a fost intrebata despre obiectivul pe care il are la aceasta editie a Wimbledonului."Scopul meu e sa fiu pozitiva. Astazi mi-am aratat ca pot sa lupt si sa nu renunt. Daca voi reusi asta in fiecare meci, atunci voi fi fericita", a conchis fostul lider WTA.Simona Halep s-a calificat, luni, in turul doi de la Wimbledon, dupa o victorie muncita cu bielorusa Aliaksandra Sasnovich.Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5, revenind in actul secund de la 2-5 si salvand o minge de set a jucatoarei aflate pe locul 36 in ierarhia WTA.O ora si 38 de minute a durat partida dintre Halep si Sasnovich, aflate la prima confruntare directa.I.G.