Simona Halep a recunoscut jurnalistilor straini un adevar trist despre Romania

Ziare.

com

6-2, 6-2, a fost scorul pentru Halep, 27 de ani, care de luni va urca pana pe locul 4 in clasamentul mondial WTA , destul de aproape de lidera mondiala Ash Barty, Australia, campioana la Roland Garros in acest an.La aceasta conferinta amintita mai sus, Halep le-a oferit un raspuns trist jurnalistilor prezenti, etaland un adevar trist despre tara noastra, fiind intrebata cum s-a pregatit pe iarba pentru a izbandi la Londra:"Noi nici macar nu avem un teren cu iarba in tara noastra, cum sa ma gandesc ca voi castiga Wimbledon ? Sa ma gandesc ca exista o posibilitate sa castig pe iarba era greu pentru ca noi nici macar nu avem un teren cu iarba. E ceva departe... Dar stiam ca daca voi fi rabdatoare si voi munci din greu voi incepe sa simt si iarba", a fost declaratia sportivei noastre.Citeste si:Romania mai gazduieste un singur turneu de anvergura in acest moment, de tip WTA , cel de la Bucuresti, BRD Bucharest Open, de la Arenele BNR , dar anul acesta este pentru ultima data cand acesta va fi organizat, avand in vedere ca tara noastra a pierdut licenta incepand cu 2020.D.A.