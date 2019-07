Simona Halep a tinut sa ii multumeasca lui Roger Federer dupa finala castigata la Wimbledon

Ziare.

Inainte de finala, Roger Federer ii transmisese un mesaj special romancei, spunandu-i ca trebuie sa intre pe teren cu o mentalitate de invingatoare si sa nu se gandeasca nicio clipa ca o are in fata pe Serena Williams "Sa incerce sa castige! Trebuie sa ai o mentalitate de invingator, nu? Nu te poti gandi ca 'Gata, sunt in finala' sau ca 'Joc impotriva Serenei, n-am nicio sansa'. Daca gandesti asa, vei pierde! Trebuie sa ai mentalitate de invingator, sa te gandesti ca meriti sa fii aici, ca ai castigat acest drept", puncta marele jucator elvetian la conferinta de presa de vineri, de dupa marea sa victorie cu Rafa Nadal din semifinale.Simona, la conferinta de presa sustinuta sambata, dupa cucerirea trofeului, a tinut sa ii multumeasca lui Roger: "Ii multumesc lui Federer, este foarte dragut si cuvintele lui m-au facut fericita si am crezut cu adevarat ca am o sansa daca il ascult. Daca il asculti, poti face lucruri minunate", puncta romanca nascuta la Constanta, extrem de fericita in fata jurnalistilor prezenti la Londra.Este primul sau trofeu pe iarba londoneza, dupa ce pana acum avea cel mai bun rezultat la Wimbledon o semifinala bifata in 2014.Halep este doar a treia sportiva in ultimii 20 de ani in tenisul mondial care face dubla Roland Garros - Wimbledon intr-un interval de maxim un an, dupa Serena Williams si Garbine Muguruza Roger Federer va evolua in finala de la Wimbledon, duminica de la ora 16, in compania rivalului si liderului mondial Novak Djokovici , LIVE pe Ziare.com si televizat pe EuroSport.D.A.