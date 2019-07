Simona Halep, aclamata de mii de fani pe strazile din Constanta: Declaratiile campioanei noastre

Ziare.

Sportiva noastra a facut turul orasului, plecand de pe Bulevardul Tomis spre Piata Ovidiu, intr-un autocar descoperit.Pe traseu, Simona a intalnit si doi tineri proaspat casatoriti, carora le-a urat "casa de piatra".Alaturi de Simona, in autocar s-au aflat numerosi copii, pe care sportiva noastra i-a dorit alaturi in acest moment.Fanii au iesit pe strazile din oras si i-au strigat numele, felicitand-o totodata pentru acest succes."Este o bucurie ce se intampla astazi aici. Nu am cuvinte sa va multumesc. Este o zi foarte speciala pentru mine si sunt foarte emotionata pentru ca atatia oameni au venit sa se uite la acest trofeu, pentru care eu am muncit 20 si ceva de ani. Este un eveniment deosebit si vreau sa le multumesc tuturor", a spus Simona Halep pe scena din Piata Ovidiu."Toti copiii sa creada foarte mult in ei, sa aiba curaj si incredere. Trebuie sa fim buni si sa impartim bunatatea cu cei din jurul nostru", a mai spus Simona.Totodata, Simona a vorbit si despre planurile sale de viitor."Obiectivul meu este o medalie la Jocurile Olimpice. Indiferent ce culoare, sa fie o medalia", a adaugat Simona.In ce priveste succesul din finala de la Wimbledon , Simona a marturisit ca nu se gandea niciodata ca va putea castiga turneul de la Wimbledon."Sincer sa fiu, n-am crezut niciodata ca il pot castiga pentru ca este iarba, iar eu nu sunt foarte inalta. Ma bucur foarte mult ca am reusit sa-l castig pentru ca este cel mai special turneu", a mentionat Simona.La un moment dat, Simona a adus-o pe scena si pe nepotica sa, in aplauzele romanilor.Totodata, Simona Halep a multumit familiei si tuturor celor care au ajutat-o in cariera.C.S.