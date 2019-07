Simona Halep asteapta o invitatie la dans la dineul campionilor de la Wimbledon: Sper sa aleg o rochie frumoasa

Ziare.

Este un dineu organizat in mod traditional la Wimbledon , dupa terminarea acestui turneu, iar traditia spune ca cei doi campioni ar trebui sa sustina un dans la inceputul "balului", asa cum s-a intamplat si anul trecut cu Novak Djokovici si Angelique Kerber , campionii din 2018.Simona, intrebata la conferinta de presa de sambata daca s-a pregatit cu o rochie pentru acest frumos eveniment, Halep a raspus izbucnind in ras: "Ma ocup duminica, variante sunt destule si sper sa aleg o rochie frumoasa. Am inteles ca nu mai este obligatoriu dansul, doar daca te invita baiatul, asa ca astept invitatii!", puncta romanca in amuzamentul jurnalistilor aflati in sala de conferinte.Traditia dansului dintre cei doi campioni de la Wimbledon se pierduse la un moment dat, dar ea a fost reinnodata in 2015, cu dansul dintre Serena Williams si Novak Djokovici. Anul trecut insa, acelasi Djokovici a reimprospatat traditia, luand-o la dans pe campioana Angie Kerber din Germania, asa cum puteti vedea in imaginile VIDEO de mai jos:Simona Halep a trecut de Serena Williams cu 6-2, 6-2, in marea finala de sambata, ajungand la al doilea trofeu de Mare Slem din cariera.Romanca de 27 de ani va ajunge de luni pana pe locul 4 mondial WTA Finala masculina de la Wimbledon ii va opune pe Roger Federer si pe Novak Djokovici, duminica de la ora 16, LIVE pe Ziare.com si meci televizat pe EuroSport.D.A.