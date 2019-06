Simona Halep, campioana la Wimbledon? Americanii spun ca se poate!

Ziare.

Sezonul romancei a fost analizat intr-un material destul de amplu publicat de portalul TennisWorldUSA , iar concluzia este una care ne da sperante.Fostul numar 1 WTA a jucat bine pana acum, iar dupa ce s-a adaptat pe iarba ar putea face un turneu perfect la Londra."Wimbledonul va fi emotionant si plin de provocari. Halep si-a facut incalzirea si s-a obisnuit cu jocul pe iarba, asa ca ar putea foarte bine sa incheie turneul de la Wimbledon cu un titlu", noteaza sursa citata.Cea mai buna performanta a romancei pe iarba londoneza este o semifinala jucata in 2015 si pierduta in fata canadiencei Genie Bouchard.La editia din acest an a Openului englez, Simona va avea un parcurs dificil, putand intalni adversare puternice inca din primele runde.Ea va debuta in fata Aliaksandrei Sasnovich, din Belarus, insa problemele ar putea sa apara chiar din turul al treilea, cand ar putea da peste Azarenka sau Kasatkina.Toate meciurile lui Halep de la Wimbledon vor fi transmise in direct pe Ziare.com.M.D.