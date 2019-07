"Simona Halep castiga minunat finala de la Wimbledon dupa o lectie de tenis predata Serenei Williams"

Within touching distance...@Simona_Halep gets the break in the second set and is just three games away from a first #Wimbledon title pic.twitter.com/aPjExdjbBr - Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Spre deosebire de ultimele finale de Grand Slam jucate, Simona a profitat de faptul ca de aceasta data presiunea nu a fost pe ea, ci pe adversara.Simona a scapat de eticheta de jucatoare fara Grand Slam in palmares si a putut intra pe teren extrem de relaxata si concentrata la planul de joc.Aceste doua detalii au ajutat-o pe campioana noastra sa ne arate cel mai bun tenis al ei si sa o scoata din sarite pe Serena cu deplasarea ireprosabila in teren combinata cu loviturile extrem de precise, ce veneau continuu.Simona a avut un start extraordinar de meci, iar tabela arata dupa 11 minute un 4-0 complet justificat dupa lucrurile petrecute pe teren.Serena si-a ridicat putin nivelul pe finalul setului, dar Simona a fost de neinduplecat si s-a impus cu 6-2.Americanca a marit si mai mult ritmul in startul setului secund, a incercat sa o intimideze pe Simona cu strigate disperate si lovituri adanci, dar calmul romancei a facut diferenta.Sportiva noastra a trecut din nou la conducere in game-ul cu numarul 5, iar avantajul luat s-a dovedit decisiv pentru o finala de Grand Slam pe care romanii nu o vor uita niciodata.Pentru sportiva noastra, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA, iar incepand de luni va fi pe 4.17:03 - Simona face break, are 5-2 si serveste pentru castigarea trofeului!!!17:02 - Simona rateaza prima minge de break, dar mai obtine una!17:00 - Minge de break pentru Simona!16:58 - Simona isi face serviciul si conduce cu 4-2! Victoria e tot mai aproape!!!16:53 - Simona lupta fenomenal, face break si are 3-2!!!16:53 - Doua mingi de break pentru Simona!16:50 - Simona raspunde cu un game la zero si scorul este 2-2! Jocul romancei este la un nivel foarte ridicat!16:47 - Serena isi face serviciul fara emotii si conduce cu 2-1.16:44 - Simona isi face din nou serviciul si scorul este 1-1!16:42 - "Simona nu a gresit aproape nimic, dar trebuie sa ne concentram pe Serena. Ar trebui sa inceapa sa serveasca mai bine. Nu serveste la capacitate maxima, acum trebuie sa vedem daca nu e prea tarziu. Nivelul Simonei nu va cobori", a afirmat Mats Wilander la EuroSport.16:40 - Game echilibrat in startul setului secund, dar Serena isi face serviciul si are 1-0.16:38 - Serena castiga un punct complicat si urla cat o tin plamanii langa fileu. Iesire necontrolata a americancei.16:34 - Minge de set pentru Simona Halep!16:31 - Game alb pentru Serena si scorul este 5-2. Simona serveste acum pentru a castiga primul set.16:29 - Simona salveaza o minge de break, isi face serviciul si are 5-1!!! Serena serveste acum pentru a ramane in set!16:28 - Minge de break pentru Serena.16:27 - Cel mai complicat game pentru Simona la serviciu de pana acum, am ajuns la deuce.16:23 - Game alb pentru Serena, care isi face serviciul in premiera in acest meci.16:21 - Simona joaca excelent si la serviciu, are 4-0 in doar 11 minute in care nu a comis nicio greseala nefortata!16:19 - Simona ridica publicul in picioare dupa un punct in care a alergat magnific dintr-o parte in cealalta a terenului. Serena e deja disperata!16:17 - Retur fenomenal pentru Simona si scorul devine 3-0 dupa inca un break al sportivei noastre!!!16:17 - Simona se apara minunat si obtine inca o minge de break!16:14 - Game fenomenal facut de Simona, castigat la zero si scorul este 2-0! Americanca greseste foarte mult in startul meciului!16:12 - Simona profita de prima sansa de break si incepe perfect meciul!16:11 - Minge de break pentru Simona!16:03 - Meciul va incepe cu Serena la serviciu.15:59 - Cele doua jucatoare patrund pe teren.15:47 - Mats Wilander a facut o scurta analiza cu cateva minute inainte de startul meciului. "Nu trebuie sa se teama de un start rau de mici. Trebuie sa lovesti tot timpul puternic contra Serenei. Cu siguranta, Serena e o jucatoare mai buna decat cea de la Australian Open 2019. Cred ca este mai putina presiune pe Simona, ea e outsidera desi are un clasament mai bun. Sa ne amintim insa sa ne amintim ca Serena a pierdut ultimele doua finale de Grand Slam. Sunt multe ganduri pozitive cu care Simona poate intra pe teren", a spus suedezul la EuroSport.Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Serena este pe locul 10.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor, in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber.In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.La casele de pariuri, Serena e considerata favorita, avand cota 1.5 pentru o victorie. Simona are cota 2.7.Meciul este televizat de EuroSport.