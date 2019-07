Simona Halep, despre confruntarea cu Mihaela Buzarnescu din turul doi de la Wimbledon

Ziare.

Fostul lider WTA spune ca jucatoarea ajunsa pe locul 53 in ierarhia WTA e o adversara incomoda, insa e increzatoare in sansele ei."Atunci cand intru pe teren nu conteaza cu cine joc. E o jucatoare foarte buna, incomoda cu stanga. Joaca bine, am vazut ca a castigat in doua seturi. Va fi greu, dar sunt increzatoare", a spus Simona pentru Fanatik Confruntarea dintre Mihaela Buzarnescu si Simona Halep se va disputa miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Miki si Simona s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.