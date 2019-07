Simona Halep, despre finala cu Serena Williams de la Wimbledon

Ziare.

Campioana noastra a afirmat ca este "disperata" sa o invinga pe Serena si ca nu ii pasa de faptul ca americanca lupta pentru a egala recordul titlurilor de Grand Slam detinut de Margaret Court."Am jucat multe meciuri cu Serena si multe au fost foarte stranse. Am invatat ca am sansa si acum cred ca am sansa sa o inving. Evident ca respect ce a facut si ce face, dar acum ma simt puternica din punct de vedere mental si vom vedea ce se va intampla. Nu vreau sa ma concentrez pe ea, ci pe ce pot face eu mai bine. Sunt in finala si nu voi pune presiune pe mine. Nu va voi spune ce vreau sa fac mai bine.Sunt disperata sa castig Wimbledon , nu-s disperata sa o inving pe Serena. Nu ma gandesc la recordurile ei. E doar un meci, o provocare si voi incerca sa dau tot ce am mai bun", a spus Simona Halep la conferinta de presa.Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.